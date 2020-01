«We Shall Overcome»: le rêve musical et inspiré de Martin Luther King Jr.

Plongée musicale dans le combat de Martin Luther King Jr., le spectacle «We Shall Overcome» de Damien Sneed subjugue, inspire et émeut.

Premier arrêt canadien de l’événement, la soirée d’hier, le 16 janvier au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts soulignait à la fois le 90e anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. (qui a lieu le 15 janvier), militant non violent pour les droits civiques des Noirs américains, et les 25 ans de la mise en place du «Martin Luther King Jr. Day» célébré aux États-Unis le 20 janvier.

Fort de ce mouvement historique d’action collective pour l’égalité des droits, Damien Sneed a conçu une véritable épopée musicale qui, dans une ambiance de célébration joyeuse, s'est ouverte sur Freedom de Duke Ellington, vibrant hommage à Martin Luther King Jr. Au cours des 90 minutes sans entracte de ce puissant «We Shall Overcome», il reprend des gospels, ces chants chrétiens des esclaves du Sud américain, et passe ensuite au blues. Il effectue également un détour dans la pop avec l’entraînant What’s Going On de Marvin Gaye ou le Higher Ground nostalgique et entraînant de Stevie Wonder.

Alternant les genres musicaux avec une fluidité impressionnante et mettant en contexte les pièces jouées, souvent à l'aide d'anecdotes personnelles, Damien Sneed fait revivre, devant un public conquis, les moments clés du combat et de l'histoire des Afro-Américains.

Historique sans être pour autant didactique, Damien Sneed laisse la magie de la musique opérer, invitant sans cesse le public à chanter, danser et battre la mesure. Les voix des chanteurs Chenee Campbell, Markita Knight, Anitra McKinney, Alicia Peters-Jordan et Linny Smith l’accompagnent parfaitement, car, en véritable homme-orchestre (il est compositeur, chef d’orchestre, arrangeur ainsi que pianiste), lui et ses musiciens font ressortir la profondeur solennelle et religieuse d’une pièce comme Everyone Has a Place de Wynton Marsalis ou la force musicale d’une pièce comme Proud Mary de Tina Turner.

Parmi les moments particulièrement émouvants, l’interprétation de la superbe Bridge Over Troubled Waters de Paul Simon, la version jouée ayant été celle d’Aretha Franklin, saluée par un silence ému dans la salle. Clôt sur le splendide gospel «We Shall Overcome» («Nous vaincrons») de Charles Albert Tindley, devenu l’hymne du mouvement des droits civiques et mots du dernier discours prononcé par Martin Luther King Jr. avant son assassinat en avril 1968, le spectacle de Damien Sneed, échange constant avec le public, fait de ces chants de protestation, de revendication et de célébration de la culture afro-américaine un formidable moment de foi duquel on ne peut sortir qu'énergisé et le coeur réchauffé.