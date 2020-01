2020: les tendances

Pas très original comme thème, direz-vous. En ce début d’année et de nouvelle décennie, les listes de tendances à suivre sont de toutes les tribunes, qu’elles traitent d’économie ou d’alimentation, de musique ou de haute couture. Voici les miennes. À prendre avec un grain de sel... et un bon verre de vin. Santé et bonne année !

Philippe Gilbert, Menetou-Salon rosé 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★★ | $$$

La finesse aromatique du pinot noir s’exprime en de subtiles notes de fruits rouges bien mûrs, qui traduisent la générosité de l’été 2018, mais le tout est tiré en finale par une sensation minérale, propre aux sols argilo-calcaires de Menetou-Salon. Un délice avec des pâtes aux palourdes.

France 12,5 % | Vin rosé | 28,75 $ | 1,6 g/l

Code SAQ : 14030729

Le rosé, c’est sérieux

Le rosé peut être un vin sérieux s’il est élaboré dans les règles de l’art. C’est ce que semblent croire les actionnaires de Moët Hennessy (Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot) qui, en 2019, ont racheté 55 % des parts du Château d’Esclans, en Provence, où l’on produit le rosé Whispering Angel. Pas convaincu ? Goûtez ce rosé de Philippe Gilbert, dont le rouge était notre top vin de 2019.

Domaine St-Jacques, Classique Blanc 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $½

Il y a deux semaines, une amie m’a servi à l’aveugle ce vin blanc que je lui avais moi-même fait découvrir, histoire de voir si j’en pensais toujours autant de bien. Elle a eu raison ! Tout le monde s’est régalé de son attaque franche, de sa texture juste assez grasse et de sa délicate finale saline.

Vin du Québec 12,5 % | Vin blanc | 15,95 $ | 1,2 g/l

Code SAQ : 11506120

#BoireLocal

La tendance n’a rien de nouveau, mais tout porte à croire qu’elle n’ira que crescendo en 2020. On boit local parce qu’on aime aller à la rencontre de nos vignerons et parce que les vins d’ici sont bons. Point. En voici un, redécouvert pendant les Fêtes.

Pajzos, tokaji furmint 2017

Photo courtoisie, SAQ

★★½ | $½

Je suis toujours épatée de constater à quel point certains vins parviennent à nous dépayser, à peu de frais. Sans être spécialement étoffé, ce furmint porte de jolis arômes de pomme mûre et d’épices, enrobés d’une texture juste assez nourrie, et s’avère très rassasiant à moins de 15 $.

Hongrie 11,5 % | Vin blanc | 14,40 $ | 4,7 g/l

Code SAQ : 860668

De nouveaux horizons

Géorgie, Arménie, Hongrie, Turquie, Jordanie, Slovénie, etc. Les régions classiques d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord n’ont plus le monopole du vin fin et original. Et en 2020, pourquoi ne pas redéfinir les frontières de vos horizons viticoles ? Le monde du vin est vaste et immensément riche. Explorez-le !

Jurtschitsch, Grüner veltliner 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★½ | $$½

Alwin Jurtschitsch et Stefanie Hasselbach signent de remarquables vins de terroir dans le Kamptal, mais leur cuvée GrüVe se veut plutôt une expression variétale du cépage grüner veltliner. Un blanc pur comme une eau de source, frais, perlant, délicatement parfumé et élégant. Disponible sur SAQ.com.

Autriche 13 % | Vin blanc | 24,70 $ | 1,2 g/l

Code SAQ : 13679884

Commerce en ligne

Le vin n’échappe pas à cette tendance mondiale de consommation. Au Québec, les ventes sur SAQ.com sont en hausse de 17,3 % et représentaient 45,6 millions de dollars au cours du dernier exercice financier.

MontGras, Cabernet sauvignon - Syrah, De Gras Reserva, Valle Central

Photo courtoisie, SAQ

★★ | $

Cette cuvée est maintenant offerte aussi en contenant alternatif de trois litres. Un bon rouge charnu et bourré de fruits, arrondi par une pointe de sucre résiduel, à peine perceptible. Servez-le frais, autour de 14-15°C.

Chili 13 % | Vin rouge | 35,40 $ | 5,4 g/l

Code SAQ : 13883033

Contenants alternatifs

Les bouteilles de verre allégé sont en voie de devenir la norme à la SAQ et les autres contenants alternatifs – comme les bag-in-box (ou viniers) et les cannettes d’aluminium – gagnent lentement du terrain. Une tendance qui, je l’espère, gagnera en popularité pendant la prochaine décennie.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com