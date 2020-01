À Montréal: rencontre nationale de cirque social

MONTRÉAL – Une première rencontre nationale de cirque sociale se tiendra ce week-end à Montréal, alors qu'environ 150 jeunes issus de 17 communautés du Canada se réuniront pour l'événement «Cirkaskina».

«On utilise le cirque comme un outil d'intervention sociale auprès des jeunes en situation de précarité», raconte Samuel Jabour, chargé de projets à Cirque Hors Piste, l’organisme derrière l’événement.

Ces jeunes peuvent par exemple vivre en situation d’itinérance, avoir des problèmes de consommation ou encore avoir un milieu familial dysfonctionnel.

Selon M. Jabour, le cirque social offre un environnement sain qui permet aux jeunes «de se détacher de ce qui est négatif et de les réintégrer d’une manière positive». Les artistes de cirque et les intervenants travaillent de concert pour offrir ce cadre.

Photo Courtoisie, Cirque Hors Piste/Sage Rebelle Photo

Source de bonheur

Le cirque est ainsi utilisé comme prétexte pour apprendre la persévérance ou encore à se faire confiance à travers les activités proposées. Karine Lavoie, directrice du Cirque Hors Piste, indique travailler souvent avec des jeunes marginalisés.

«Ils n’ont pas nécessairement eu leur place dans la société ou ils vivent beaucoup d'exclusion sociale, a-t-elle dit. Le cirque valorise ça souvent. Ça devient un endroit pour être soi-même.»

«Ça m’apporte du bonheur et ça me fait sentir comme si j’avais une maison», résume Troy May Willson. Ce dernier, arrivé de Calgary depuis deux mois, a d'ailleurs développé un intérêt pour le rôle de clown.

«Quand je grandissais, je n’avais pas d’amis. Mes amis c’était mes [dépendances]. J’ai été longtemps accro aux drogues dures», raconte-t-il. Alors que son père décédait il y a deux mois, le cirque l’a gardé sur le droit chemin.

Photo Courtoisie, Cirque Hors Piste/Sage Rebelle Photo

Spectacle

La rencontre, qui se déroulera sur trois jours, prendra son envol vendredi soir lors d’une exposition suivie d’un spectacle à La Tohu. Tous les participants âgés de 12 à 25 ans arrivant de partout au Canada seront de la partie.

Le spectacle a été créé à partir de trois volets différents, raconte Samuel Jabour. «Le premier, c'est faire comprendre c'est quoi le cirque social, il fallait faire comprendre aux gens ce qu'il y a derrière le travail qu'on fait. Il y avait la diversité des populations avec lesquels on travaille et aussi donner une voix aux jeunes.»

Les spectateurs pourront ensuite observer des acrobaties, des manipulations d'objets, des prestations aériennes et des clowns durant le spectacle. Des ateliers sont organisés durant le reste du week-end pour les jeunes participants.