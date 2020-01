À propos de mon point «G»

Je m’appelle Mélanie et j’ai une question pour vous Madame DesChâtelets. Une question dont la réponse pourrai peut-être m’apaiser. Je fais partie de ces femmes qui ont toujours eu beaucoup de plaisir au lit avec les hommes. Plus exactement, j’ai toujours eu accès à mon point G qui a toujours été très sensible sans avoir vraiment besoin de le chercher.

Mon problème, c’est que j’ai subi un avortement il n’y a pas très longtemps. Suite à cette intervention, je n’ai plus aucune sensibilité à cet endroit précis de mon corps. Mon point G est comme mort. Pas besoin de vous dire que toute ma vie sexuelle a changé.

Pouvez-vous m’expliquer ce phénomène ? Je vous demande cela parce qu’un prêtre à qui j’ai posé la question m’a dit qu’à la base,la vie était très spirituelle, et que malgré un avortement, le cordon ombilical qui rattache l’enfant à la mère lui, ne se coupait pas. Autrement dit, ce n’est pas parce que j’ai refusé de mettre mon enfant au monde que mon enfant accepte de partir. Qu’en pensez-vous ?

Mélanie Charron

L’explication que vous a donné ce représentant de l’Église me semble aussi farfelue que ridicule, et tout à fait dans la ligne de pensée de ce que prônent tous ceux et celles qu’on appelle les « Pro Vie ». Je le soupçonne de vous avoir parlé de la sorte pour réveiller en vous une culpabilité conséquente au fait de vous être fait avorter. Et ça semble avoir réussi. Quant à l’existence du point « G », aucune preuve scientifique irréfutable n’existe à ce jour pourindiquer sa présence dans l’organe génital féminin. Par contre, la zone où se situe le clitoris pourrait y correspondre. Lequel étant muni de nombreuses ramifications qui le rendent extrêmement sensible à la stimulation qui procure la jouissance. Je vous conseille fortement de consulter un(e) sexologue qui pourra vous aider à vous réconcilier avec le geste posé, et favoriser chez vous le retour à une meilleure santé sexuelle et un esprit libéré de tout sentiment de culpabilité.