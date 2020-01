JOLY, Jean-Maurice



C'est avec peine et tristesse que nous vous informons du décès de Jean-Maurice Joly survenu le 14 janvier 2020 à la suite d'un courageux combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil sa compagne Yolande Tétreault, son fils Nicolas (Maria), sa petite-fille Tatiana, sa soeur Jocelyne, ses frères Gérald (Sylvie) et André (Manon), son neveu Charles (Chanelle), sa nièce Myriam (Tristan), ses cousines Sylvie Joly et Josée Jodoin ainsi que de nombreux amis.Vous pourrez rendre un dernier hommage à Jean-Maurice et apporter votre soutien et réconfort à la famille au salonle dimanche 19 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h; à compter de 9h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées le lundi 20 janvier à 11h, en l'église St-Mathieu (2600, Jean-Talon Est, Montréal).Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à un organisme de votre choix serait apprécié.