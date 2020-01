Admiration réciproque pour les frères Tkachuk

À l’aube de leur duel au Centre Canadian Tire, Matthew et Brady Tkachuk n’avaient que de bons mots l’un pour l’autre.

Le match opposant les Flames de Calgary aux Sénateurs, à Ottawa, samedi, permettra aux frères de s’affronter pour une quatrième fois en carrière. L’aîné, Matthew, domine l’affrontement avec trois victoires en autant de matchs.

«Il fera n’importe quoi pour gagner, a raconté Brady au sujet de Matthew. Que ce soit en réalisant des jeux ou en tapant sur les nerfs de ses adversaires. Il est très compétitif. [...] C’est quelque chose que nous partageons et que nous avons appris l’un de l’autre.»

Photo le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Matthew ne s’attend toutefois pas à un match facile et il ne souhaite pas passer trop de temps sur la glace en même temps que son cadet.

«Il est rendu un homme, a mentionné Matthew au sujet de Brady sur le fil Twitter de son équipe, vendredi. Avec son style de jeu, peu de personnes peuvent lui soutirer la rondelle. Ce n’est pas plaisant de jouer contre lui. [...] Il joue de façon robuste et il frustre ses adversaires.»

Matthew a aussi vanté les qualités de son frère, qui s’est imposé comme un pilier au sein du vestiaire des «Sens» depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey.

«Plusieurs joueurs qui étaient là-bas [Ottawa] l’année dernière n’y sont plus et il a pris un rôle [de meneur] laissé par le départ de ces gars, a ajouté le plus vieux des frangins. Il n’est pas encore arrivé au même niveau, mais il progresse dans ce sens et il sera un très bon joueur. Il a seulement eu 20 ans cette année.»

Après leur rencontre, la famille Tkachuk prendra l’avion en direction de St. Louis, dans le cadre des festivités du match des étoiles. Matthew fera partie de la formation Pacifique.