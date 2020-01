Canadien: Jérémie Poirier, le défenseur gaucher tant recherché?

Et si le joueur que recherche le Canadien de Montréal depuis tant d’années se retrouvait dans leur propre cour, soit la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)?

L’espoir des Sea Dogs de St. John Jérémie Poirier pourrait bien tenter Trevor Timmins, responsable du recrutement du CH, et le directeur général Marc Bergevin.

Défenseur gaucher de 6 pi et 199 lb, Poirier a été classé au 16e rang parmi les espoirs nord-américains selon la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH), sur la dernière liste à jour.

Poirier a été invité au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), jeudi soir, où il jouait sur la première paire de défenseurs de l’équipe des Rouges, en compagnie de Jamie Drysdale, classé troisième meilleur espoir nord-américain. L’arrière québécois a terminé la rencontre avec un but et une mention d’aide, en plus d’être le joueur à avoir décoché le plus de tirs (5).

Le joueur originaire de Salaberry-de-Valleyfield a connu un fort match, se démarquant notamment en inscrivant le premier but de la rencontre.

À sa deuxième saison avec les Sea Dogs, Poirier compte déjà 35 points, bon pour le troisième rang chez les défenseurs du circuit Courteau.

Certains experts aiment le comparer à son joueur favori, Thomas Chabot, qui a aussi joué au Nouveau-Brunswick pendant son stage junior.

Selon les experts de la Centrale de recrutement, Poirier «possède d’excellentes habiletés et aptitudes offensives; il aime joindre l’attaque, en plus de faire de bonnes transitions. Il est solide sur ses patins et a un bon gabarit, en plus d'être fort et mobile. Il possède aussi un bon tir et est capable de jouer sous pression.»

Poirier a aussi fait partie de l’équipe canadienne à la plus récente Coupe Hlinka-Gretzky, où il a aidé l'équipe canadienne à remporter la médaille d’argent.