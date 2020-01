Le Québec pleure le décès de Maman Dion

Les réactions des milieux artistique et politique sont nombreuses depuis l’annonce du décès de maman Dion, vendredi matin.Voici quelques hommages rendus à la plus célèbre mère du Québec.

Marie-Claude Barrette, animatrice, en entrevue avec «TVA Nouvelles» : «Elle représente une femme de valeurs, et une femme directive. (...) Elle était un modèle de femme qu’on ne voit plus. On retient sa joie de vivre, ce bonheur contagieux qu’elle nous faisait vivre. Malgré la pauvreté de sa famille, elle était aussi déterminée à donner le meilleur à ses enfants.»

Denise Bombardier, en entrevue avec TVA Nouvelles: «C’est l’une des figures les plus fortes du matriarcat québécois. Cette femme-là appartient à une époque du Québec qui est maintenant révolue. Elle a tout fait, et elle a tout fait seule. Elle avait toute la puissance des femmes de son époque.»

Le claviériste et chef d’orchestre Claude «Mégo» Lemay : «R.I.P Madame Dion. Je garde des souvenirs tellement agréables de chacune de nos rencontres. Votre vivacité, votre présence d'esprit, vos rires ont été une source d'inspiration pour moi. Toutes mes condoléances à Céline, Michel et à toute la famille.»

Pepe Munoz, danseur et grand ami de Céline: «Céline's mom, Thérèse Dion has just left us at the age of 92. Condolences to Céline and all her family.»

Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications, sur Twitter : «C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Thérèse Tanguay Dion, Maman Dion, à l’âge de 92 ans. J’offre mes plus sincères condoléances à la famille. #PolQc #AssNat»

Valérie Plante, mairesse de Montréal, sur Twitter : «Thérèse Dion était la maman de 14 enfants. Elle est aussi devenue en quelque sorte la maman du Québec grâce à sa Fondation. Elle était la preuve que l'amour d'une mère peut rendre tous les rêves possibles. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches».

Stéphane Laporte, auteur et concepteur, sur Twitter : «Madame Thérèse Dion était le cœur d’une famille, dont le destin a ému le Québec et le monde. Son existence est la preuve que rien n’est plus fort que l’amour d’une mère. Qu’il rend tout possible. Toutes mes condoléances @celinedion et à toute la famille Dion. #MamanDion»

Steven Guilbault, ministre du Patrimoine canadien, sur Twitter : «On n'a qu'une seule maman et celle qui a élevé et accompagné une des plus grandes voix au monde s'est éteinte. Toutes mes condoléances à la famille Dion.»

Voici d'autres messages d'hommage publiés sur le web:

Mes plus sincères condoléances à la famille Dion et à ses amis. J’ai eu le privilège de lui remettre la médaille de l’Assemblée nationale du Québec, en mai 2019. Cette femme a fait énormément pour les enfants défavorisés par le biais de sa fondation. #CAQ https://t.co/4822JZ2qVP — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) January 17, 2020

Nos plus sincères condoléances à la famille Dion.J’ai eu le privilège d'animer des soirées-bénéfice pour sa fondation. Cette femme a contribué énormément aux bien-être des enfants défavorisés grâce à sa fondation, mes pensées accompagnent celles et ceux qui l’aiment.@JasminRoyJr pic.twitter.com/2zLbZGV8M7 — Fondation Jasmin Roy (@FondationJRoy) January 17, 2020