Exo va se concentrer sur ses autres trains

MONTRÉAL | Comme exo perdra bientôt l’exploitation de la ligne Deux-Montagnes, le transporteur compte mettre les bouchées doubles sur ses autres trains, notamment en essayant de réduire le temps de parcours sur la ligne Vaudreuil-Hudson.

Actuellement, un train qui part de la gare de Vaudreuil, met environ 60 minutes pour se rendre à la gare Lucien-L'Allier, au centre-ville de Montréal. «Le service est plutôt lent», a concédé le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, en précisant que le nombre élevé de gares de train le long du parcours ainsi que des contraintes opérationnelles nuisent à la rapidité du service.

Des études sont en cours pour trouver des solutions permettant d'améliorer la rapidité du service sur cette ligne en plein essor, et le scénario d'un train express, comme ça se fait déjà entre le centre-ville de Toronto et l'Aéroport international Lester B. PEearson, sera analysé.

Un deuil

Rappelons que dès le mois de mars, la ligne de train Deux-Montagnes ne fonctionnera plus que partiellement, puisqu’elle sera remplacée par une antenne du Réseau express métropolitain (REM) dont la mise en service est prévue à la fin 2023.

En entrevue avec le «24 Heures» jeudi pour faire le bilan de l’année 2019 et des défis à venir en 2020, M. Yelle ne l'a pas caché: la fermeture de sa ligne la plus populaire «n'est pas la meilleure nouvelle» pour exo, et il devient d'ailleurs plus émotif lorsqu’il en parle. «Pour l'organisation et les employés d'exo, c'est un deuil», a-t-il dit.

Toutefois, il concède que l'arrivée du REM dans le monde du transport collectif est une bonne nouvelle. «Ça va attirer de nouveaux clients qui vont utiliser nos services pour se rendre aux gares et se déplacer en général», a-t-il indiqué.

Joël Lemay / Agence QMI

Saint-Jérôme

Exo souhaite également accroître son service sur la ligne Saint-Jérôme, qui a connu une hausse d'achalandage de 6,2 % en 2019. Le transporteur a déjà ajouté à l’automne quatre départs en soirée, et étudiera la possibilité d’augmenter davantage la fréquence des trains et d’ajouter des voitures.

Autobus

M. Yelle dit par ailleurs avoir hâte que la refonte tarifaire menée par l'Autorité régionale de transport de Montréal (ARTM) se concrétise. En comptant ses six lignes de trains et ses 237 lignes d'autobus qui circulent sur les couronnes nord et sud, exo doit gérer pas moins de 600 titres de transport différents, souligne le directeur général, ce qui crée de la confusion chez les utilisateurs.

«On est dus (pour cette refonte tarifaire), c'est un "must"», a précisé celui qui croit que la refonte amènera plus d'utilisateurs dans ses autobus.

Rappelons que exo a été créé en juin 2017 à la suite de la fusion de 13 organismes de transport et d’une partie des fonctions de l'Agence métropolitaine de transport (AMT).