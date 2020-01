«Expat»: les destinations coups de coeur de Jean-Michel

Jean-Michel Péloquin a de nouveau exploré la planète pour la deuxième saison d’«Expat», diffusée sur Casa. En l’espace de quatre mois, le globe-trotteur a visité une vingtaine de pays et rencontré 30 expatriés québécois. Voici les destinations qui l’ont charmé!

Le Japon

«Le Japon me fascine et me dépayse. Saviez-vous que dans ce pays il n’y a aucune poubelle dans les endroits publics depuis un attentat survenu en 1995? Pourtant, vous ne trouverez jamais un mégot ou une gomme au sol. On pourrait manger par terre! J’y ai fait la connaissance d’un mannequin abitibien de 48 ans qui s’est installé dans une maison traditionnelle et qui y a fondé une famille.»

La Colombie

«Pour la culture et la viande! Je n’ai jamais mangé autant de bons steaks qu’en Colombie. Ils sont vraiment des champions de la grillade! J’ai rencontré là-bas un producteur de café et un directeur marketing en aviation. Ça doit faire 30 ans que ce dernier et sa famille y vivent. Ç’a été impressionnant de visiter avec lui les endroits non accessibles au public de l’aéroport de Bogota.»

L'Afrique du Sud

«L’Afrique du Sud est mon pays préféré! J’adore son accès à l’océan, ses montagnes, son vin, ses steaks! La complexité de sa culture m’intéresse aussi. Il y a des conflits qui ne sont pas tout à fait réglés dans ce pays à l’histoire riche.»

La Californie

«J’ai été surpris par la Californie durant cette deuxième saison. Je ne m’attendais pas à aimer cette destination à ce point. Je ne tripe pas sur les grandes villes comme Los Angeles, mais j’ai été charmé par les petites cités côtières comme Pacific Beach. Tout le monde y fait du jogging, du vélo, du surf et y mange de la bouffe mexicaine.»

La Suisse

«Été comme hiver, les gens jouent dehors en Suisse. C’est important pour eux de profiter du plein air. Ça donne un peuple extrêmement en forme. Il n’est pas rare de se faire dépasser par des femmes dans la soixantaine lors d’expéditions en montagne. En plus, le pays a des points d’eau extraordinaires, comme le lac Léman et le lac de Zurich.»