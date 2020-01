Igloofest: Charlie Shulz réchauffera la foule

Le producteur montréalais Charlie Shulz participera pour la toute première fois à Igloofest cette année.

«C’est ma première fois en tant qu’artiste. Je suis déjà allé comme public. J’ai vraiment hâte! Ça va être une super belle expérience, c’est sûr!», lance d’emblée le jeune homme.

Charlie Shulz montera sur la scène Sapporo le 30 janvier. White B et Loud le suivront.

«Je trouve ça le fun qu’on soit tous des artistes francophones pour cette soirée-là aussi. C’est immense le ¨stage¨ d’Igloofest. Je trouve que c’est bien d’avoir une soirée comme ça pour mettre de l’avant des rappeurs québécois», souligne le musicien de 21 ans.

Place au hip-hop québécois

«Il est temps que le mouvement hip-hop prenne une place au Québec. Si tu regardes aux États-Unis, bien que le marché soit différent et que la démographie aussi, c’est LA musique la plus populaire en ce moment», renchérit-il.

Charlie Shulz avoue être bien content de partager la scène avec son ami Loud pour Igloofest. «J’ai fait une petite tournée avec Loud quand il était dans LLA (Loud Lary Ajust). C’est quelqu’un que j’aime beaucoup. C’est un gars vraiment cool!»

Le Montréalais a d’ailleurs récemment fait la première partie du concert de Loud au Centre Vidéotron. Lary assurait aussi une première partie ce soir-là. «C’est Loud qui avait demandé que je joue ce soir-là. J’étais super flatté! C’était un beau symbole aussi que des années plus tard je puisse faire ça avec eux.»

Un album, 15 collaborateurs

Charlie Shulz a fait paraître, en novembre dernier, son premier album intitulé «SVP». Ce dernier comprend pas moins de 15 collaborateurs. À quoi peut-on donc s’attendre pour le concert à Igloofest?

«C’est sûr que si je voulais faire un show avec tous les artistes qu’il y a sur mon album ça prendrait un vraiment bon budget!», rigole le producteur. «Je pense que je vais plutôt faire jouer les chansons que j’ai faites avec ces artistes-là», indiquant qu’il prévoit quand même quelques surprises.

«SVP» comprend entre autres des collaborations avec Shash’U, Tizzo, Rymz, Robert Nelson et Mike Shabb.

«La conception de l’album s’est passée de manière très organique. On ne s’est pas vraiment fait de plan avant de le faire. Ça donne un "feel" super naturel à l’album et je trouve que ça s’entend. Ce n’est pas forcé», décrit l’artiste qui a grandi sur le Plateau-Mont-Royal.

«J’ai beaucoup d’artistes que j’admire sur mon album et j’en suis vraiment fier. Avoir Imposs sur mon album, c’est un énorme cadeau. D’avoir un gars qui était dans Muzion, je trouve ça fou!»

On retrouve, sur l’opus de 10 chansons, des mélanges fort intéressants entre les styles des artistes de hip-hop. La chanson «Cosmos», qui met en vedette FouKi et Maybe Watson, est un bel exemple.

«Je leur ai envoyé le ¨beat¨ et chacun a composé quelque chose dessus séparément, raconte Charlie Shulz. Après, on a rafistolé le tout ensemble. Ça ne paraît pas du tout dans la chanson. C’est un beau hasard aussi. Si ça avait été deux artistes différents, peut-être qu’on n’aurait pas pu faire en sorte que ça colle. Je trouve que leurs deux styles vont super bien ensemble.»

Le jeune artiste a développé sa passion pour la musique assez tôt. «Quand j’étais jeune, quand on faisait des voyages en auto, on écoutait du Richard Desjardins – ¨Richard Desjardins au Club Soda¨, c’est un album que j’ai écouté en boucle –, du Jean Leloup, du Daniel Bélanger, etc. Mon père écoute aussi beaucoup de jazz et de musique classique, alors je pense que j’ai été éveillé au fait qu’il peut y avoir des compositions sans paroles», souligne celui qui prépare une continuation au projet «SVP».

Les coups de cœur de Charlie Shulz à Igloofest

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Michael Sparks et Sam Lamar

«C’est deux gars de dubstep. Je ne fais pas de dubstep, mais j’ai fait un spectacle avec eux. Ça ne respecte pas du tout ce que je crée, mais j’ai vraiment eu du fun. Ce que j’aime des spectacles de dubstep, c’est que les gens viennent voir des DJ. C’est une autre ¨vibe¨ complètement. Le public est super énergique et se dépense, mais c’est juste de l’instrumental. En spectacle, Sam Lamar et Michael Sparks sont incroyables! Ce sont des bêtes de scène.»

Sam Lamar sur la scène Vidéotron le 23 janvier. Michael Sparks sur la scène Sapporo le 7 février.

CRi

«Je suis en train de le découvrir. J’aime vraiment beaucoup ce qu’il fait. C’est ailleurs que le dubstep, mais j’adore. J’ai hâte de le voir ¨live¨! J’aime voir des ¨DJ set¨! Chaque DJ a son style musical, mais quand tu le vois en show, ça peut être autre chose complètement.»

Sur la scène Sapporo le 31 janvier.

White B

«J’aime vraiment ce qu’il fait. Tu vois qu’il a des influences françaises, mais il fait sa musique avec du slang montréalais et il décrit une réalité d’ici. Je trouve ça vraiment intéressant.»

Sur la scène Sapporo le 30 janvier.

Des artistes internationaux à voir ce week-end sur la scène Sapporo:

Gabriel & Dresden | États-Unis

Style: dance

Vendredi.

Jaytech | Australie

Style: house progressif

Vendredi.

Reinier Zonneveld | Pays-Bas

Style: techno, électro

Samedi.

Anna | Brésil

Style: techno

Samedi.