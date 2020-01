Je sors, je reste

Coups de cœur

Livre

Je sais que tu te souviens

Photo courtoisie

Jennifer Donaldson présente ce nouveau thriller pour adolescent. On y retrouve Ruthie Hayden, une jeune fille qui revient dans son village natal en Alaska après avoir passé quelques années en ville. Elle arrivera en plein drame, alors que sa meilleure amie, Zahra, a disparu quelque jour avec le retour de Ruthie. Sa nouvelle amie Tabitha ne semble pas être ébranlée par les événements, ce qui éveillera des doutes dans l’esprit de Ruthie. Tabitha aurait-elle quelque chose à cacher?

Sorti en librairie le 15 janvier

Je sors

Cinéma

Une ultime grâce

Photo courtoisie

Le long métrage qui avait remporté le Grand Prix du Festival de Sundance a pris l’affiche vendredi au Québec. Le premier film de fiction de Chinonyne Chukwu met en vedette une surveillante de prison, Bernadine Williams. Elle devra conduire un détenu dans le Couloir de la Mort. Ce n’est pas la première fois que la femme se voit confier cette mission, mais elle commence à trouver cette tâche de plus en plus insupportable.

Sorti le 17 janvier

Cinéma

Les hirondelles de Kaboul

Photo courtoisie

Ce film d’animation de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec nous plonge au cœur de l’Afghanistan dans les années 90. Le long métrage est une adaptation du roman de Yasmina Khadra. On y retrouve Mohsen et Zunaira, deux jeunes en amour. Malgré les tensions et la violence qui les entourent, ils ont espoir d’une vie meilleure. Cependant, un incident viendra tout changer.

Sorti en salle le 17 janvier

Variété

La nuit de la déprime

Photo courtoisie

Aujourd’hui serait la journée la plus déprimante de l’année selon plusieurs. Les Agents Doubles Productions ont décidé de célébrer la déprime plutôt que de se laisser engloutir par cette dernière. Christian Bégin anime cette soirée qui rassemble 20 artistes, dont Pierre Brassard, Marie-Thérèse Fortin, Eve Landry, Yann Perreau et Alex Perron. Les profits de ce spectacle seront remis à la Fondation Ronald-Denis.

Ce soir à 20h au Théâtre St-Denis – 1594, rue Saint-Denis

Musique

Jam cajun

Photo courtoisie

Tous les 3e et 4e lundis du mois, L’Escalier organise une soirée qui met en vedette la musique de la Louisiane. Les musiciens sont donc invités à venir se rassembler pour jouer du cajun et du zydeco. Le public pourra se laisser entraîner par les rythmes enlevants de cette musique et effectuer quelques pas de danse!

Ce soir dès 19h à L’Escalier – 552, rue Sainte-Catherine Est

Discussion

L’aventure et l’éco-responsabilité: partir en expédition

Photo courtoisie

L’aventurière Caroline Côté anime cette discussion qui regroupe le journaliste Guillaume Roy, l’architecte Samuel Ostiguy, la cofondatrice de Kanyon outdoor Laurence Coulombe, la fondatrice de Maïkana Laura Ducharme et l’instigateur des Défi Go Fetch Luc Labelle. Ces panélistes se demandent comment faire leur travail dans le domaine du plein air et de l’aventure sans avoir trop d’impact environnemental.

Ce soir à 20h à la Maison du développement durable – 50, rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Web

La quête de Khate

Photo courtoisie

La première femme trans à avoir participé à Occupation Double, Khate Lessard, a été suivie par l’équipe de La semaine des 4 Julie lors de son processus pour subir une vaginoplastie. On en apprendra plus sur toutes les étapes difficiles qu’elle a dû traverser. Son amoureux et sa famille l’ont cependant bien soutenue.

Disponible sur noovo.ca depuis le 15 janvier

Livre

La simplicité familiale

Photo courtoisie

Denaye Barahona offre cet ouvrage illustré afin d’aider les parents à mieux s’outiller pour faire face au rythme effréné de la parentalité. La docteure en développement de l’enfant offre plusieurs trucs et conseils pour atteindre un équilibre plus sain.

Sorti le 15 janvier

Télé

Internationaux d’Australie

Photo courtoisie

Le premier tournoi du grand chelem de tennis sur les circuits ATP et WTA a débuté hier. Ce soir, dès 19h, vous pourrez regarder les joueurs tenter de se qualifier lors du premier tour. Les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard essayeront d’atteindre la finale au cours des prochaines semaines, tout comme les plus grands du tennis tels que Rafael Nadal, Nova Djokovic et Roger Federer.

Ce soir à 19h sur RDS2