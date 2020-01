«Je suis sur mon X et ça va bien» - Marc-André Grondin

Peu présent depuis «L’imposteur», Marc-André Grondin effectue en ce moment un retour à la télévision dans «Fragile», une série de l’auteur Serge Boucher. Il nous parle de ce nouveau projet, de son enfance devant les caméras, de sa relation face au métier et de sa mi-trentaine.

Marc-André, que dire de ton personnage dans la série «Fragile»?

Félix a fait un cheminement pendant qu’il était en prison, et on va découvrir les circonstances qui ont fait en sorte qu’il s’est retrouvé là. C’est quelqu’un qui a un bagage familial un peu difficile. Il était dans une très mauvaise période de sa vie, et le temps qu’il a passé en prison l’a fait grandir. À sa sortie, Félix retourne vivre au domaine où sa mère habite avec son beau-père, mais il est vu par tout le monde ou presque comme la personne qu’il était avant d’entrer en prison. Pourtant, il est bien différent. Il se lance dans une quête: définir qui il est face à lui-même et au regard des autres. Il tente de regagner la confiance des gens.

Il développe une relation très étroite avec Dom, le personnage incarné par Pier-Luc Funk...

Oui, Dom est pratiquement le seul à voir Félix comme il est vraiment et à ne pas porter de jugement sur celui qu’il était avant. Ça fait en sorte que les deux hommes se rapprochent beaucoup.

Est-ce la première fois que tu joues dans l’univers de Serge Boucher?

Oui, j’ai lu les 10 épisodes en voyant à quel point c’est parfaitement bien fait et parfaitement bien écrit. S’il y a des gens qui aspirent un jour à faire de la scénarisation, ils doivent regarder le travail de cet homme. Une vraie classe de maître en développement d’intrigues et de rebondissements! Son écriture est très fine, il n’y a rien qui est là pour rien. C’est assez rare et unique comme travail.

As-tu eu à passer une audition?

Non, j’ai eu la chance qu’on me propose le rôle directement et j’ai tout de suite dit oui. C’est assez rare dans ce métier qu’on nous fasse un tel cadeau.

Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk qui se donnent la réplique, il faut avouer que c’est un duo improbable!

Oui, effectivement! Je ne connaissais pas Pier-Luc et ç’a été une découverte. Il est très travaillant, très professionnel, et il arrive préparé malgré son horaire chargé. Il a une belle intériorité et c’est un bon acteur. J’ai adoré travailler avec lui. Le rythme et la complicité se sont rapidement installés entre nous. Nous sommes devenus de bons chums!

Cette série marque ton retour à la télé depuis «L’imposteur»...

Oui, je n’y avais pas trop pensé, mais c’est vrai que c’est mon retour. C’est aussi mon retour à la télévision à Radio-Canada, parce que j’ai grandi à Radio-Canada; j’ai commencé à y tourner vers l’âge de quatre ans et demi dans le téléroman «Un signe de feu», puis il y a eu «Sous un ciel variable», «Les super mamies»... J’ai donc passé mon enfance dans les studios de la grande tour. J’ai tellement de bons souvenirs de tout ça, dont le fameux club sandwich de la cafétéria, que je mangeais presque chaque midi! J’ai été chanceux aussi de travailler avec des noms comme Hélène Loiselle et France Castel. J’étais entouré d’adultes et j’aimais ça.

Que fais-tu d’autre, en ce moment?

Je fais un peu de promotion ici et là. Le nouveau film de Podz, «Mafia inc.», qui sort en février, va aussi m’occuper. Sinon, je fais beaucoup de production depuis un an et j’aime ça. J’ai aussi un show en tournage, mais c’est encore secret... Autrement, je contemple depuis toujours l’idée de réaliser, mais je n’ai pas encore fait le saut. Pour l’instant, je joue, je produis, et ça me rend heureux. Je pense même que je n’ai jamais été aussi heureux dans mon travail! Pour moi, passer derrière la caméra n’est pas un plan B, c’est plutôt un deuxième plan A. Je me plais autant d’un côté que de l’autre.

Tu as connu des périodes plus calmes; est-ce difficile à vivre?

C’est certain que c’est parfois décevant et frustrant, mais je le vis bien. Autrement, je me serais trouvé une job de 9 à 5 pour avoir une certaine stabilité. Avant «Mafia inc.», je n’avais pas travaillé pendant un an et demi et je me trouvais toutes sortes de choses à faire. La production me permet justement de m’occuper, et c’est bien correct.

Comme tu dis, tu as grandi sur des plateaux, mais qu’est-ce qui t’a amené à faire ce métier?

Je n’ai jamais eu le déclic. Je me souviens qu’à l’époque, j’ai passé une audition parce que je voulais faire comme mon grand frère, Mathieu, qui jouait dans des films et à la télévision. C’était un jeu: mes amis jouaient au hockey et moi, je jouais à la télévision et au cinéma. Je n’ai jamais eu de révélation me disant que je devais faire ce métier. C’est venu le plus naturellement du monde, et je ne sais pas non plus si je vais le faire toute ma vie. Je sais très bien que, même si les gens aiment ce qu’on fait, ça peut s’arrêter sans raison. Après chaque projet, j’ai même l’impression que c’est le dernier.

Le film «C.R.A.Z.Y.» a 15 ans. Quel souvenir en gardes-tu?

Je pense que si je n’avais pas fait ce film, je ne serais pas là en train de parler d’un autre projet. Ce film a été tout pour moi. Avec le temps, j’ai prouvé autre chose... On ne m’engage plus parce que j’ai fait «C.R.A.Z.Y.», mais il y a eu un temps où on me proposait encore des rôles similaires, et j’ai dû refuser certaines propositions. Il y a un avant et un après; «C.R.A.Z.Y.» a eu un immense impact sur moi.

En quoi ce film a-t-il changé ta vie?

Je me souviens que j’avais presque décidé de faire autre chose. J’avais même imprimé les formulaires d’une école d’ébénisterie et je me disais que j’allais fabriquer des meubles. À cette époque, j’étais en appartement et je ne voulais pas retourner chez mes parents, mais je devais gagner ma vie. Un soir de Noël, six mois après l’audition et alors que j’étais convaincu que je l’avais manquée, Jean-Marc Vallée m’a appelé et m’a souhaité «Joyeux Noël, Zac!» J’ai alors su que j’avais le rôle.

Quel souvenir gardes-tu de ce tournage?

Je me souviens de l’angoisse de la première journée: j’avais l’impression que tout ce que je faisais était mauvais et que je n’allais jamais y arriver. Je me souviens que ce film avait été un gros ouragan, tellement nous avions de scènes à tourner rapidement et à des époques différentes. Ç’a été une école fantastique.

As-tu des regrets concernant des films dans lesquels tu as joué?

Non, je ne regrette rien, puisque ça fait partie de mon parcours, mais il y en a certains que je ne recommanderais à personne, comme ce film d’époque, «L’homme qui rit», avec Gérard Depardieu, dont le tournage a été catastrophique. Pourtant, sur le papier, le film tenait la route. J’ai vite regretté d’avoir accepté, d’autant plus que je n’aime pas beaucoup le genre film d’époque, et là, je devais tourner avec une perruque et des talons hauts. J’ai fait de mon mieux, mais je n’étais pas dans mon élément. En plus, il y avait de la bisbille sur le plateau, ce qui rendait le tout encore plus difficile.

À 35 ans, qu’aimerais-tu faire durant le reste de ta trentaine?

Je pense qu’il y a de plus en plus de beaux rôles qui s’en viennent. J’ai envie de produire de plus en plus de choses et de mettre en valeur des gens que je connais qui ont beaucoup de talent. Le rythme d’un projet par année me rend heureux et j’aimerais vraiment que ça continue. Ça me donne une belle liberté, ça me permet de toucher à d’autres choses. Je suis sur mon X et ça va bien.