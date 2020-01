L’art de sauvegarder son vieux couple

Je lisais ce matin la lettre signée « Âgée peut-être mais pas stupide ». Cette dame, installée depuis peu dans une résidence pour personnes âgées avec son mari, décrivait à quel point elle constatait comment ces lieux étaient remplis de veuves prédatrices qui s’acharnaient à vouloir voler les maris des autres. Elle vous demandait comment faire pour stopper la chose et retrouver sa sérénité, alors qu’elle se sentait glisser vers une jalousie maladive comme elle n’en avait jamais ressenti de toute sa vie.

Mon mari et moi nous habitons une de ces résidences pour retraités depuis presque quatre ans. Je peux corroborer à quel point cette dame a raison quand elle affirme que ce genre de lieu est rempli de prédatrices en recherche d’un compagnon. Comme j’ai vécu la même chose qu’elle, j’ai donc une suggestion à lui faire.

« Madame, acharnez-vous à démontrer votre attachement envers votre époux devant ces personnes, car c’est ce que j’ai fait, et ça a fonctionné sans que j’aie eu à récidiver souvent. Montrezclairement par des gestes tendres, que vous et votre conjointformez un couple uni et surtout amoureux. Cela de manière à leur faire comprendre que ce n’est pas l’arrivée d’autres femmes dans votre entourage qui viendra perturber cet état. Et de grâce, ne tombez pas dans le piège de la jalousie comme vous dites en être tentée. Ça ne fera qu’empoisonner votre existence à tous les deux. »

Dan

Quelle belle idée que la vôtre. Elle vient compléter parfaitement mon conseil à l’effet de rendre son mari conscient de l’importance de leur vie de couple et du ridicule de laisser des tierces personnes venir la perturber.