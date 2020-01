«Les naufragés de l’amour» : Micheline Lanctôt fière de sa fille Simone

La participante Simone des «Naufragés de l’amour», à Canal Vie, fait actuellement beaucoup de vagues dans la téléréalité amoureuse. Or, saviez-vous que la participante de 37 ans est la fille de la comédienne et réalisatrice Micheline Lanctôt?

«C'est une forte personnalité. Je n'ai pas honte d'elle. Elle est magnifique», a indiqué cette dernière, en entrevue avec l’Agence QMI dans la foulée du dévoilement des finalistes du 9e Prix collégial du cinéma québécois, dont elle est porte-parole.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Par contre, ce n'est pas parce que sa fille Simone vogue actuellement en mer dans l'aventure des «Naufragés de l'amour» que Micheline Lanctôt va ajouter des téléréalités, un genre qu’elle n’apprécie pas tellement, à son télé-horaire.

«J'ai vu une moitié d'un épisode et je ne peux pas dire que je suis une "fan" des "shows" de téléréalité, a-t-elle avoué. Je le regarde parce que ma fille est dedans, c'est tout. C'est une émission qui me semble "cute"; j'ai horreur des émissions qui "flushent" le monde... Ça me heurte. J'aime mieux ne pas regarder ça.»