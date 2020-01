«Carbo» honoré par les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi ont rendu hommage à Guy Carbonneau en raison de son intronisation au Temple de la Renommée du hockey, vendredi, tout juste avant la partie des Saguenéens.

C’est devant une salle presque comble au Centre George-Vézina que Guy Carbonneau a reçu un bel hommage de la part de l’organisation de Saguenéens de Chicoutimi. L’ancien joueur des Saguenéens a pris quelques minutes pour remercier l’organisation saguenéenne d’avoir marqué son parcours.

ROGER GAGNON / AGENCE QMI

« Comme tous les jeunes, le hockey fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. Lorsque j’étais petit, j’avais le rêve d’un jour jouer dans la ligue nationale, de marquer un but comme Guy Lafleur et même de remporter la coupe Stanley, mais jamais je n’aurais cru un jour être élu au Temple de la Renommée et j’accepte cet honneur avec la plus grande reconnaissance », a-t-il soutenu.

La coupe pour les Saguenéens?

«Carbo» a aussi profité de son rare passage au Saguenay afin de participer à la séance d’entrainement matinal en prévision du match de la soirée face aux Cataractes et celui-ci avait un message bien spécial pour eux lors de la cérémonie.

«Les Saguenéens ont été au cœur de ma réussite. J’ai vécu ici, alors que je n’étais qu’un adolescent. Vos encouragements et votre support inconditionnel m’ont forcé à vouloir me dépasser soir après soir.[...] À vous les joueurs des Saguenéens, profitez de chaque moment à jouer dans cette ligue, car ils seront parmi les plus beaux de votre vie. Bonne chance pour le reste de la saison et pourquoi ne pas ramener la coupe Memorial au Saguenay?» a laissé entendre le nouveau membre du Temple, avant de remercier la foule de leur présence.

ROGER GAGNON / AGENCE QMI

Alain Côté était aussi présent au Centre George-Vézina afin d’être aux côtés de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal.

L’or à Chicoutimi!

Avant l’hommage à «Carbo», les Saguenéens ont aussi tenu à souligner les exploits de deux de leurs nouveaux venus, Rafaël Lavoie ainsi que Dawson Mercer pour leur triomphe au championnat mondial de hockey junior. Les deux nouveaux porte couleurs des Saguenéens ont reçu un tableau commémoratif de l’évènement pour l’occasion tout en s’offrant une belle ovation de la part de la foule.