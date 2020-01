Ouverture du Salon de l’auto de Montréal

Le Journal de Montréal est un fier partenaire du Salon international de l’auto de Montréal, qui se déroule jusqu’au 26 janvier 2020 au Palais des congrès. Il y a plus de 500 modèles à admirer, des essais routiers et des nouveautés de l’industrie automobile. Près de 20 modèles de véhicules électriques vous permettront de découvrir les nouvelles technologies.

Photos Martin Alarie, Pierre Roy

Luis Pereira, directeur du SIAM, est en compagnie de Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, François Boisvert, président SIAM, Karla Tétreault, responsable de l’APB, Martin Taillandier, président du CCAM, Tamar Kantarjian, directrice des Communications et du Marketing CCAM, et Denis Dessureault, vice-président exécutif CCAM.

François Dumontier, PDG du Grand Prix de Formule 1 du Canada, est en compagnie de Bertrand Godin.

La présidente et éditrice du Journal de Montréal, Lyne Robitaille, est entourée de Pat Jutras, v.-p. principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA, François Boisvert, président SIAM, Denis Dessureault, v.-p. exécutif CCAM, Réjean Dufour, conseiller aux ventes chez Québecor, et Mario Marois, directeur général, Ventes journaux et magazines Québecor.

L’équipe du Guide de l’auto, dont Jean-Nicolas Gagné, Gabriel Gélinas, Antoine Joubert et Jean Lemieux, sera au Salon de l’auto.

Pierre-François Legendre, le porte-parole de l’Avant-Première Bénéfice, est entouré de ses amis, Serge Pelletier, Mathieu Courchesne et Nicolas Lemay.

Lyne Robitaille, Québecor, est entourée de Jacques Olivier, Dean Stoneley, président Ford Canada, Michel Aubin, Philip McLean et Peter McLain.

Lyne Robitaille, Québecor, est entourée de François Boisvert, président SIAM, Robert Poëti, CCAQ, Ian Sam Yue Chi, CCAQ, et Pat Jutras, Québecor.

François Boisvert, président SIAM, est en compagnie de Pierre-François Legendre ainsi que des représentants des fondations, Francine Senécal (Institut de gériatrie de Montréal), Paul Bergeron (Sacré-Cœur), Robert Sévigny, Pierre Boucher, Alain Giniac Jr. (ICM), Enrico Lamorte, Santa Cabrini et Louis Gaudreau (Cité de la Santé).

Francisco Randez est en compagnie de Jean-François Breau, Annie-Soleil Proteau et Marie-Ève Janvier.

L’Avant-Première Bénéfice a amassé 908 700 $ au profit de six fondations hospitalières. De gauche à droite, on aperçoit Luis Pereira, François Boisvert, Tamar Kantarjian, Karla Tétreault, Robert Jacques Mercure, PDG du Palais des congrès, Lyne Robitaille, Denis Dessureault, Martin Taillandier et Pierre-François Legendre.

Lyne Robitaille est entourée de Luciano Esposto, Groupe Repentigny, Denis Bellemare, Mercedes-Benz Laval, Jean-François Hamel, Mercedes-Benz Blainville, et Mario Marois.

Jean B. Péladeau, Québecor, est en compagnie d’Alexandre Roger et Maxime Caron, Honda Canada, Michel Dagenais, Lucie Dagenais, Isabelle Dagenais et Pierre Yelle, Honda Canada.

Le Groupe Grenier célébrait l’arrivée de son premier concessionnaire Honda. De gauche à droite : Marc Olivier Henderson, Geneviève Grenier, Martin Soucy, Fernando Pombo, Gabriel Grenier, Julien Grenier, Louis Grenier et Jean B. Péladeau.

Lors de mon arrivée chez Subaru, il y avait Jean B. Péladeau, Mario Marois, Don Durst, Richard Fabien, Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru, Maurice Renaldi, Lyne Robitaille et Patrick Jutras.

John Ward, Hyundai Canada, est en compagnie de Lyne Robitaille, Donald Romano, PDG Hyundai Canada, Josée Morin et Stéphane St-Onge de Hyundai Gabriel Anjou et Mario Marois.

Kurtis Cournoyer et Jonathan Lefebvre, de Porsche Lauzon, entourent Jennifer Cooper, Marc Ouayoun, PDG Porsche Canada, et Lyne Robitaille.

L’élégante Maripier Morin est entourée de Pat Jutras, David Patterson, GM Canada, Sandor Piszar, GM Canada, et Lyne Robitaille.

Jean B. Péladeau et Lyne Robitaille sont en compagnie de Louise Villeneuve et Denis Leclerc, Groupe Albi, David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada, Patrick Jutras, Jacques Parent, directeur régional Mazda, et Rania Guirguis.