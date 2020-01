Pain frais en boîte!

Prolongez pendant quelques jours le plaisir de déguster votre pain préféré bien frais, en le glissant dans une boîte comme celles-ci.

La réfléchie

Photo courtoisie

De construction robuste, durable et bien pensée, non seulement cette boîte à pain Joseph Joseph offre une grande capacité de rangement pour le pain (35 x 21 x 18,5 cm), mais elle possède un couvercle en bois de hêtre multi-fonctionnel. En effet, il permet d’y trancher le pain, de le présenter sur la table et même de récupérer facilement les miettes en raison de ses nervures.

► linenchest.com > 135,99 $

L’alléchante

Photo courtoisie

Difficile de ne pas succomber à l’envie de déguster une tranche de notre pain muesli ou aux raisins préféré, lorsque celui-ci s’affiche constamment à travers la façade de cette boîte à pain JULGODIS d’IKEA. Il est même possible d’y préserver plus d’un pain, puisqu’elle mesure 40 cm de longueur, 26 cm de largeur et 18 cm de hauteur.

► ikea.com > 14, 99 $

La rétro

Photo courtoisie

Voilà une boîte à pain en fer peint qui dévoile des allures rétro, avec ses accents chromés. Ce modèle Swan Rétro de Salton est offert en quatre couleurs différentes. En plus de garder le pain au frais, la jolie boîte décorera votre cuisine et suscitera la curiosité des invités qui se demanderont ce qui se cache à l’intérieur.

► salton.com > 59,99 $

La compacte

Photo courtoisie

Offrez à votre pain quotidien un endroit étanche à l’air et à l’eau qui préservera sa texture, sa saveur et sa fraîcheur, en le déposant dans ce contenant LocknLock de cinq litres avec diviseurs. Réutilisable, il est possible de le mettre au lave-vaisselle, au congélateur, au réfrigérateur et au micro-ondes.

► starfrit.com > 14,99 $

La fonctionnelle

Photo courtoisie

Cette élégante boîte à pain se compose d’un couvercle arrondi en acier inoxydable préservant la fraîcheur du pain et d’une base en bambou durable et résistante aux taches, pouvant être utilisée comme planche à découper. La baguette, le pain carré, la miche ou le pain de fesse sera donc tranché sans tarder, dès la sortie de sa boîte.

► wayfair.ca > 86,99 $