Rouge bio pour les amateurs de Liano

Ça vient tout juste de débarquer en SAQ. Un rouge bio de Toscane à base de sangiovese (80%) auquel on a ajouté de la syrah. C’est d’ailleurs cette dernière qui se démarque au nez avec des parfums de violette et de poivre auxquels s’ajoutent des notes de cerise et fumée (qui s’expliquent notamment par le fait que le vin a un peu plus de 5 ans au compteur). C’est ample, assez nourri, voire un peu rond avec des tanins souples. L’acidité du sangiovese permet d’apporter suffisamment de fraîcheur au vin. Bonne persistance en finale qui évoque des notes de fruits rouges et d’herbes séchées. Si vous aimez les vins un peu lisses comme le Liano, c’est pour vous! À servir un peu plus frais (15-16 C). Ira à merveille avec pizza, ratatouille et autres plats avec la tomate.

Buvez moins. Buvez mieux.

Castellani, Ziobaffa 2014, Toscane, Italie

16,35 $ - Code SAQ 14075206 - 12,5 % -8,5 g/l- BIO

★★½ $½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.