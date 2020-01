Saguenéens: une 6e victoire de suite signée Lavoie

Vendredi soir était le premier match de Raphaël Lavoie, Dawson Mercer, Luke Wilson et Karl Boudrias devant leurs nouveaux partisans au Centre George-Vézina. Si tous ont connu de bons matchs, Lavoie s’est une fois de plus distingué chez les Bleus pour mener les siens à une victoire de 7 à 4 face aux Cataractes de Shawinigan.

Après s’être fait complice du premier but de siens, Lavoie a pris les choses en main quelques minutes plus tard. À mi-chemin en première période, le nouveau no 50 des Bleus y est allé d’une savante manœuvre alors qu’il était derrière la ligne des buts en lançant dans le dos du gardien de but des Cataractes qui a lui-même bien involontairement redirigé la rondelle dans son filet. Plus tard dans la partie, Lavoie (21e) a complété un superbe jeu de passes avec Mercer et Justin Ducharme pour donner les devants aux siens 3 à 1 et les hommes de Yanick Jean n’ont plus jamais regardé derrière par la suite.

Pour sa part, la défenseur Boudrias a récolté deux mentions d’assistance dans cette partie, pour porter son total de points à quatre en autant de parties avec sa nouvelle formation.

Alors qu’Hendrix Lapierre devrait rater encore plusieurs semaines d’activités en raison de symptômes reliés à une commotion cérébrale, voilà que Samuel Houde devra lui aussi s’absenter pour quelques semaines en raison d’une fracture du poignet.