Théâtre: «les filles et les garçons»: la douleur d’une mère

Une mère qui vous regarde droit dans les yeux en racontant avec un sourire en coin sa vie, marquée par un drame épouvantable; voilà ce que propose la pièce «Les filles et les garçons» à La Licorne.

La comédienne Marilyn Castonguay présente un monologue très bien maîtrisé dans cette histoire créée en 2018 par le Britannique Dennis Kelly, dont d’autres oeuvres ont été montées dans ce théâtre montréalais. Plutôt détachée durant la première moitié de la représentation, la seule protagoniste sur scène révèle sa sensibilité et sa douleur lorsque sa terrible tragédie est dévoilée. Cette forte émotion est alors transmise avec justesse par Marilyn Castonguay.

Le metteur en scène Denis Bernard a choisi un numéro de comédie pour lancer son personnage, ce qui détonne avec la trame de fond du récit traduit de l’anglais par Fanny Britt. Détaillant sa vie de manière désinvolte, la mère se réfugie derrière un humour féroce et une vulgarité affirmée. Certains spectateurs rient de ses blagues ou observations caustiques, mais d’autres restent indifférents. Des longueurs parsèment cependant la première partie.

Résilience

Le conjoint de cette femme, qu’on ne voit jamais, est surtout présenté sous un jour négatif. Il a bien sûr de belles mains et faire l’amour avec lui est génial, mais pour le reste, il semble insignifiant. Il ne l’écoute pas lorsqu’elle a des conseils avisés pour sauver sa compagnie. Il s’enferme dans un mutisme lorsque le tout tourne mal. On sent qu’il la rabaisse et qu’il est jaloux de sa réussite, même si cela n’est pas démontré sur scène. La parole est à cette femme et c’est son point de vue qui est présenté.

Elle est plus forte. Sa vie professionnelle est marquée par le succès. Et en bout de ligne, elle passe à travers une tragédie. Malgré sa résilience, est-elle libérée de l’emprise que tente d’imposer son ex-conjoint, du terrible destin qu’elle lui fait vivre? Pas complètement, et on peut la comprendre aisément.

L’histoire bascule lorsqu’elle évoque son drame lié à ses enfants, qui ne laisse personne indifférent. Des sanglots se font entendre dans la salle. Le texte explique brièvement pourquoi cette tragédie survient, comme si tous devaient comprendre cette fatalité. Dans cette approche féministe, les mécanismes annonciateurs ne sont pas abordés parce que la narratrice parle peu de son mari et de leur relation. Mais certains, particulièrement les spectatrices, pourront trouver des clés ou ressentir ce qu’elle vit à travers leurs propres expériences personnelles.

La pièce s’appuie sur des rêves brisés et des frustrations accumulées, mais beaucoup restent sous le couvercle. Par conséquent, ceux pouvant s’identifier à ces non-dits, à certaines interprétations, seront touchés par cette pièce. Les autres y verront un tableau incomplet menant à un dénouement horrible, malheureusement toujours d’actualité.

-«Les filles et les garçons» est présentée jusqu’au 22 février à La Licorne.