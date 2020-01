Une 6e victoire de suite signée Lavoie

Vendredi soir était le premier match de Rafaël Lavoie, Dawson Mercer, Luke Wilson et Karl Boudrias devant leurs nouveaux partisans au Centre George-Vézina. Si tous ont connu de bons matchs, Lavoie s’est une fois de plus distingué chez les Bleus pour mener les siens à une victoire de 7 à 4 face aux Cataractes de Shawinigan.

Après s’être fait complice du premier but des siens, Lavoie a pris les choses en main quelques minutes plus tard. À mi-chemin en première période, le nouveau numéro 50 des Bleus y est allé d’une savante manœuvre alors qu’il était derrière la ligne des buts en lançant dans le dos du gardien de but des Cataractes, qui a lui-même bien involontairement redirigé la rondelle dans son filet. Plus tard dans la partie, Lavoie (21e) a complété un superbe jeu de passes avec Mercer et Justin Ducharme pour donner les devants aux siens 3 à 1, et les hommes de Yanick Jean n’ont plus jamais regardé derrière par la suite.

Pour sa part, la défenseur Boudrias a récolté deux mentions d’assistance dans cette partie, pour porter son total de points à quatre en autant de parties avec sa nouvelle formation.

Quelques blessés...

Alors qu’Hendrix Lapierre devrait rater encore plusieurs semaines d’activités en raison de symptômes reliés à une commotion cérébrale, voilà que Samuel Houde devra lui aussi s’absenter pour quelques semaines en raison d’une fracture du poignet.

Le défenseur Patrick Kyte n’était pas non plus en uniforme pour les Bleus, et son cas sera évalué quotidiennement.