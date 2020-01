FERLAND, Yvette



Paisiblement à l'hôpital Ste-Croix de Drummondville, le 11 janvier 2020, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Yvette Ferland, conjointe de monsieur Roger Gravel, fille de feu Alphonse Ferland et feu Marguerite Maher, domiciliée à Lavaltrie et originaire de Drummondville.Outre son conjoint, monsieur Roger Gravel, madame Ferland laisse dans le deuil ses enfants: Nicole Cusson (Daniel Farrier), Luc Cusson (Thérèse Roy) et Johanne Cusson (Pierre Choquette); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).Madame Ferland reposera auCoopérative funéraire2625, BOUL. LEMIREDRUMMONDVILLEle dimanche 26 janvier 2020 de 13h à 15h45 afin de permettre à la famille de recevoir les marques de sympathie. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même dimanche, en la chapelle commémorative du complexe Lemire à 16h et de là, au crématorium J.N. Donais, lieu de la crémation.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés par la famille.Tél: 819-472-3730 | www.jndonais.caInfo décès: 819-477-5924