PERRON, Huguette



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, le 11 janvier 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Huguette Perron, épouse de feu monsieur André Lacombe.Elle laisse dans le deuil son frère Reynald (Michelle Gingues) et ses soeurs Claire (feu Jean-Paul Dallaire), Cécile (SSA) et Nicole (Raymond Faille), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 janvier 2020 de 16h à 18h à laUne liturgie de la Parole aura lieu à 18h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.La famille remercie chaleureusement le Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci pour les soins prodigués à leur soeur.