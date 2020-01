BRAIS, Pierre



À l'hôpital Fleury, le 8 janvier, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Pierre Brais, époux de Jacqueline Sauvageau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine et Daniel, ses petits-enfants Audrey, Frédéric, Laurence (Junior Giroux) et Anne-Sophie, ses arrière-petits-enfants Clara et Lucas, sa belle-soeur Diane Brais, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 26 janvier dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h30.