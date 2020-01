MELANÇON, Claude



À Piedmont, le 13 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé L'honorable Juge Claude Melançon, époux de Mme Françoise Foucreau. Il a été juge de la cour du Québec au criminel et pénal et au tribunal de la jeunesse de Saint-Jérôme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil les enfants: Stéphanie, Nathalie (Christian), Isabelle (Charles) et Jean-Philippe (Cathy), les petits-enfants Carl, Timothé, Marc-Antoine et Benjamin, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier de 14h à 18h au:STE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 18h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord.