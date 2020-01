ROY, Marcel



À St-Jean-sur-Richelieu, le 16 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Marcel Roy, adjudant-maître retraité du Royal 22e Régiment du Canada, époux de feu Mme Lucille Langlais.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Lucie Isabelle), Michel (Charline Vaillancourt), Denis (Danielle Linteau), Réal (Dany Beaudoin), feu Chantal, Steeve, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 janvier 2020 de 14h à 16h au complexe funéraire95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.