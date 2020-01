GUINDON, Gilles



À Laval, le 11 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Guindon, époux de Mme Adrienne Taillefer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France (Michel), Alain (Ginette) et Chantal (Réjean), ses petits-enfants Geneviève (Milad), Julie (Patrick), Émilie (Eddy) et Cloé (Simon), ses arrière-petits-enfants Loìc, Flavie, Rosalie et Mia, sa soeur Ginette, son neveu Benoit, son cousin Serge ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h au:450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11h en l'église Saint-Léopold (3827, boul. Ste-Rose, Laval) et de là au cimetière Saint-Théophile (6000, 31e avenue, Laval).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.