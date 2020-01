VIAU, Marie-Marthe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marie-Marthe Viau, survenu au CHSLD Rose-de-Lima, le 14 janvier 2020, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gisèle, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs amis.La famille recevera les condoléances le samedi 25 janvier 2020 à 10h, suivi des funérailles à 11h, en l'église Saint-Martin, 4080 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1.La famille tient à remercier l'équipe des soins à domicile du CLSC Ruisseau-Papineau pour leur soutien et les bons soins prodigués.