RONDEAU, Henri



Le lundi 13 janvier 2020, à l’âge vénérable de, est décédé Monsieur Henri-Julien Rondeau, époux de Madame Thérèse Casgrain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Lucie (Jean-Pierre) et Louise (Paul), ses petits-enfants: Noémie (Charles), Julien (Geneviève), Louis (Marie-Camille) et Xavier, son arrière-petit-fils: Charles-Émile ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 de 13h30 à 17h et le dimanche 26 janvier 2020 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société Saint-Vincent de Paul local Saint-Paul serait apprécié en la mémoire de Henri Rondeau.