LAGASSÉ, Hervé



À Longueuil, le 14 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Hervé Lagassé, époux de feu Madame Jeannine Seyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie et Denis (Johanne), ses petites-filles Minouchka et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 janvier 2020 de 9h30 à 13h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à 13h en la chapelle du complexe et de là, au Cimetiere Près du Fleuve.