GHIOTTI, Gérard



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Gérard le 14 janvier 2020 à l'âge de 87 ans, conjoint de Nicole Sanford.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Franck (son conjoint Alain Dicaire), sa soeur Suzanne ainsi que les deux fils de Nicole, Allan (sa conjointe Muriel) et leurs enfants Eugénie et Véronique (son ami Antoine), et Robert (sa conjointe Claire) et leurs enfants Anthony (sa conjointe Joannie), Vanessa (son conjoint Mitch) et Nicolas, en plus de plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 janvier 2020 de 16h à 18h à la résidence funéraire307, RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTUn hommage en sa mémoire aura lieu à 17h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.