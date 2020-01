AUBRY, Véronique

(née Massicotte)



À Montréal, le 9 janvier 2020, à l'âge de, est décédée Mme Véronique Massicotte, épouse de feu Armand Aubry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Robert Boulet), Jacques, Micheline (son ami Jean Cofsky), Marie-Thérèse (Jean-Jacques Dagenais) et Pierre (Lucie David), ses neuf petits-enfants, ses onze arrière-petits-enfants, ses trois arrière-arrière-petits-enfants, ses soeurs Denise et Colette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 24 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 25 janvier 2020 à partir de 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 25 janvier à 11h à l'église de La Purification sise au 445 rue Notre-Dame Repentigny.Au lieu d'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Lanaudière. Formulaire disponible au salon.