Lerma, Père Carmel, CMF,

À la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, le 12 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé le Père Carmel Lerma, Économe Provincial de la Communauté " Les Pères Clarétains du QC " depuis plus de 50 ans ainsi que Représentant légal du Provincial pour le Canada et secrétaire de la Fondation des Oeuvres Missionnaires des Clarétains. Il était également Fondateur et Directeur du Camp Claret depuis 1964, un camp de vacances pour garçons et filles situé à Stratford en Estrie.Sa Communauté Clarétaine ainsi que l'équipe de Direction de la Grande famille du Camp Claret seront présents au(4230 rue Bertrand-Fabi, Sherbrooke, J1N 1X6) le jeudi 30 janvier de 19h à 22h ainsi que le vendredi 31 janvier de 14h à 16h et de 19h à 22h afin de célébrer et partager ensemble des moments inoubliables de la vie de ce grand homme de Foi et d'action.le Père Carmel sera exposé en chapelle ardente de 9h à 10h45, suivi des funérailles qui auront lieu à 11h. La cérémonie sera présidée par notre archevêque Mgr Luc Cyr assisté de confrères Clarétains. La présence des paroissiens de Notre-Dame-de-Protection, plusieurs amis ainsi que la grande famille du Camp Claret s'uniront pour un dernier hommage.Suivra l'inhumation au(305 Avenue Pie X, Victoriaville, G6R 0L6), suivi d'un goûter fraternel servi au(663 rue Gamache, Victoriaville, G6R 0W3).Le Père Carmel laisse dans le deuil sa grande famille Lerma, résidant en Espagne, son pays d'origine, en Allemagne, dans les Îles Baléares et dans les Îles Canaries. 2 belles-soeurs lui survivent et plus de 125 neveux et nièces de la 1ère, 2e et 3e génération qui le connaissent tous et se rappellent de lui avec grande affection.La famille Lerma et la Communauté des Pères Clarétains désirent remercier la Maison Aube-Lumière pour les soins exceptionnels fournis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à(2030, rue Galt Est, Sherbrooke, QC J1G 3J1), ou bien à(2030, rue Galt Est, Sherbrooke, QC, J1G 3J1). Cette dernière fondation donne l'opportunité à des enfants de vivre une expérience enrichissante dans la belle nature au Camp Claret du Lac Elgin. Ce camp de vacances inculque aux jeunes des valeurs exceptionnelles de respect, générosité, confiance en soi et joie de vivre... Des formulaires à cette fin seront disponibles au salon funéraire.