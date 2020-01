DUPLANTIE, Richard



Le samedi 11 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Richard Duplantie, de Rigaud.Il laisse dans le deuil ses deux fils Samuel (Amélie Mallette) et Lucas (Bobbie Boleyn), ses cinq petits-enfants Félix, Clara-Rose, Chase, Loukia et Jayden, sa compagne Cile Merville, sa belle-fille Mélyssa Louis, la mère de ses fils Jocelyne Décoste, ses frères et soeurs Claudette, Micheline, Robert, Réjean et Guylaine, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces. Outre ses parents, il est parti rejoindre sa fille Mylène.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 25 janvier 2020, à 9h30, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h.www.aubryetfils.com