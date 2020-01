LALIBERTÉ, Marguerite

(née Sanders)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Marguerite Sanders, épouse de feu Roland Laliberté et fille unique de feu Geneviève Ouellette et feu Aurèle Sanders, à la Résidence Angélica à Montréal, le 15 janvier 2020, à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Monique et Francine, ses petites-filles Audrey et Sophie (Nicolas) et des amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 janvier de 16h à 19h30 au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraireUne cérémonie sera célébrée à 19h30 en la chapelle.Au lieu d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don "In Memoriam" à Les Amputés de guerre, tel que Marguerite l'aurait souhaité.