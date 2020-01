GUÉRIN, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès M. Gilles Guérin, survenu à Montréal, le 13 janvier 2020, à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil ses filles, Martine et Manon, sa soeur Francine, ses petites-filles, Sophie, Catherine, Michèle et Audrey, ses arrière-petits-enfants, Emma, Mikaëla, Nicolas et Élianne, parents et amis.Famille et amis pourront lui faire leurs derniers adieux, le dimanche 2 février de 14h à 17h, à la3650, boul. De La Rousselière, Montréal