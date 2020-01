DOSTALER, Madeleine (Mado)



Le 13 janvier 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Madeleine Dostaler, conjointe de Roger Bernier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil la fille de celui-ci Patricia, ses frères et soeurs, Claire, Colette, André, Marcelle, Pierre, Monique, et Marie, son beau-frère Serge, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis notamment ses anciens collègues de la caisse Desjardins.Madame Dostaler était la soeur de feu Renée, feu Lise et feu Michèle.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 26 janvier 2020 dès 12h. Une liturgie de la Parole suivra à 15h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la maison de soins palliatifs La Source Bleue.