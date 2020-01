HAMELIN, Jean-Jacques



À Shawinigan, le 4 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Jacques Hamelin, époux de feu Mme Jeannine Maisonneuve, fils de feu M. Wellie Hamelin et feu Mme Alice Thiffault.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeanne (Gaétan) et Robert (Martine), ses petits-enfants Vincent (Mylène), Philippe (Cynthia), Caroline, Joël (Geneviève) et Marie Eve, ses arrière-petits-enfants Jade, Alexis, Samuel et Elizabeth, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 25 janvier 2020 à 11h en l'église St-Laurent, 1705 Malapart, Trois-Rivières, G8Y 6C6. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.