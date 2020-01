BOUTHILLETTE, Roland



À LaSalle, le 15 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roland Bouthillette, époux de Mme Rolande Dugas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude, Francine et Guy, ses petites-filles Isabelle (Simon) et Geneviève (Guillaume), ses arrière-petites-filles Daphnée, Noémy, Méliane et Emy, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 de 13h à 14h, suivi des funérailles à 14h, au complexe