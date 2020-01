CRÉPEAU (née Charbonneau) Lise



À Châteauguay, le 16 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lise Charbonneau, épouse de feu M. Jacques Crépeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Claude Lamoureux), ses petites-filles Annie-Claude (Jean-Michel), Stéfanie (Simo) et Joannie, sa soeur Nicole et son frère Pierre, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu ultérieurement en toute intimité et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Boucherville. Direction funéraire:450 699-9919www.alexandrenicole.com