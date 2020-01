LANCTÔT, Claudette



De Sainte-Catherine, le 15 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Lanctôt, épouse de M. Benoit Nidgar.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Christian) et feu Jean-Roger, ses petits-enfants David, Mathieu et Catherine, son arrière-petit-fils François-Xavier, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Constant le samedi 25 janvier 2020 à partir de 11h, suivi des funérailles dès 12h. L'inhumation suivra au cimetière de la Nativité de Laprairie.