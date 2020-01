BEAULIEU née Hébert

Marie-Laure



De St-Eustache, le 10 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Marie-Laure Hébert, épouse de feu M. Jules Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles, feu Jacques et André (Sylvie), ses petits-enfants Patrick (Nathalie), Stéphane, Karine (Patrice), Annick (Yanick) et Audrey, ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 26 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même à 16h30 à la chapelle du même endroit.