LECLERC, Diane Marguerite



À Bromont, mardi le 10 décembre 2019, Diane Margueritte Leclerc est décédé à un jeune âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ian et David (Martine); ses petits-enfants: Cassandra et Adam, ses soeurs et son frère: Huguette (Jean-Claude), Hélène (Richard), Louise (Guy), Odette (Philippe) et Daniel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Diane était une mère, une amie, une mamie et une tante sans repère, tu nous laisses trop tôt, nous ne t'oublierons jamais.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille vous accueillera le vendredi 24 janvier 2020 de 12h à 16h au651 BOUL. LAURIER, McMASTERVILLEVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison au Diapason, 50 rue du Diapason, Bromont, QC, J2L 0G1, ou à la Fondation québécoise du cancer.997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393