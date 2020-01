ASSELIN, Rosaire



À Valleyfield, le 4 janvier 2020, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Rosaire Asselin, époux de feu Mme Laurette Proulx et conjoint de fait de Mme Lise Leroux.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ginette), René (Michelle), Lucie (Jude) et Joël (Sylvie), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 janvier de 9h à 11h au salon de laLa liturgie de la Parole y sera célébrée en ce même jour à compter de 11h.Préféré à l'envoi de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.