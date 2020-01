ALAIN, Fernand



À Laval, le 16 janvier 2020 est décédé M. Fernand Alain à l'âge de 94 ans.Prédécédé par son épouse Gisèle Babineau et de son fils Serge, il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Ginette Pelletier), Ghislaine (feu Jean Gougeon), Céline (Marc Pelchat), Lucette (Patrick Marshall) et Louis (Annie Cloutier), ses petits-enfants Philippe, Vincent, Gabriel, Joël, Emmanuelle, Félix et Bruno, et ses arrière-petits-enfants Jérémy, Zack et Julia. Il laisse aussi ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et de nombreux amis.Entrepreneur de renom, il fut le président-fondateur de B.A Construction qui modifia le visage résidentiel de Fabreville. Il fut le président de l'APCHQ (1975), en plus de participer activement à de nombreuses oeuvres caritatives tout au long de sa vie.Père aimant et tendrement aimé, il assura le bien-être de sa famille et de ses proches.La famille tient à remercier tout particulièrement M. Wilbert André, Mme Angie Mathurin et Marie Élizabeth Vincent pour leurs chaleureux accompagnements au cours des derniers mois. Elle tient aussi à remercier tout le personnel soignant de la Résidence Val des Arbres de Laval.La dépouille sera exposée à la560 BORD-DU-LACDORVAL, H9S 2B3(514) 631-1511 www.jjcardinal.cale jeudi 23 janvier de 19h à 21h et le vendredi 24 janvier dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église La Présentation de la Sainte-Vierge, 665 de l'Église Dorval, H9S 1R4 et de l'inhumation au Cimetière Dorval.