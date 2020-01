ZIMEK FERGUSON, Georgette



À Montréal, le 10 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Georgette Ferguson, épouse de feu John Zimek.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjane et Mireille ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis précieux.La famille accueillera, parents et amis, le samedi 25 janvier 2020 à compter de 11h au complexe funéraireUne cérémonie religieuse en la chapelle du complexe aura lieu à 13h ce même samedi 25 janvier 2020.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.