BOUTHILLIER, Lucien



À Lachine, le 29 décembre 2019, est décédé M. Lucien Bouthillier à l'âge de 80 ans.M. Bouthillier a enseigné de nombreuses années à l'école Jean XXIII à Dorval. À sa retraite il devient écrivain et publia quelques livres.Il laisse dans le deuil son frère, ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 rue Notre-Dame à Lachine, le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 12h où une célébration de sa vie suivra en chapelle.