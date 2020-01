BEAUCHESNE, France



À Montréal, le 10 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée France Beauchesne.Outre l'amour de sa vie, Serge Demers, elle laisse dans le deuil sa mère Rita Gauthier Beauchesne, son fils François Demers (Stephanie Trépanier), ses petits-enfants : Caroline, Albert et Beatrice, son frère Claude (Linda), sa soeur Chantal (Ronald), sa belle-mère Jeannine Breault Demers, ses beaux-frères Marcel (Jeannette) et Gilles, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier 2020 de 10h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 13h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec ou à la Fondation du CHUM.