BEAUPRÉ, Fernand



À Rosemère, le 7 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Fernand Beaupré, époux de Mme Louise Montour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Michel, ses frères Gilles et Roger, ses soeurs Muriel et Lucette, sa petite-fille Annabelle, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dans la chapelle du Mausolée Saint-Martin, édifice arrière du complexele vendredi 24 janvier de 13h à 16h30. Une cérémonie religieuse suivra.